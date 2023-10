Coppa Bernocchi - Wout van Aert content de goûter encore à la victoire

"C'est un chouette sentiment, surtout cette saison après avoir manqué plusieurs fois l'occasion de gagner", s'est réjoui Wout van Aert au micro des organisateurs à l'arrivée. "C'est agréable de l'emporter à nouveau surtout après le gros boulot de l'équipe aujourd'hui. Je veux dédier cette victoire à tous ceux qui ont toujours continué à croire en moi, particulièrement ma famille, mon coach Marc (Lamberts) et bien sûr mon équipe avec tous les gars au départ qui ont contrôlé la course et on l'a fait jusqu'à la fin. C'est bien de terminer tout ça par une victoire."

Wout van Aert a ajouté qu'il lui restait deux courses (sur route) à disputer cette saison. En principe, les Trois Vallées Varesines (1.Pro) mardi et le Gran Piemont (1.Pro) jeudi. Le Tour de Lombardie (WorldTour) samedi n'est a priori pas à son programme. Ce dernier Monument de la saison (qu'il ne connaît pas encore) était une option cette saison pour le coureur belge qui est plutôt annoncé au départ du championnat du monde de gravel dimanche, en Italie aussi, en Venetie.