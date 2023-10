Coppa Bernocchi - Wout van Aert s'impose dans un sprint à neuf à Legnano

L'Anversois, 29 ans, s'est imposé dans un sprint à neuf pour s'offrir sa 5e victoire de la saison, la 44e de sa carrière, mais c'est la 24e fois qu'il monte sur un podium cette année.

Emmené dans un fauteuil par Tiesj Benoot, Van Aert, vice-champion du monde et vice-champion d'Europe, a devancé sur la ligne deux coureurs italiens: Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa),2e, et Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step), 3e. Benoot est classé 6e.

Floris De Tier (Bingoal WB) et Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) ont fait partie de l'échappée matinale composée de sept coureurs et sont d'ailleurs restés parmi les trois derniers à l'avant. Le peloton, sous l'impulsion le plus souvent des Jumbo-Visma, a effectué la jonction à 39 km de l'arrivée dans l'avant-dernier des sept passages de la bosse du Piccolo Stelvio (Caramamma, 1,5 km à 6,7%).

Trois Soudal-Quik Step (Alaphilippe, Bagioli et Masnada) et trois Jumbo-Visma (van Aert, Benoot et Tratsnik) ont tenté le coup avec trois autres coureurs (Hirschi/UAE Emirates, Scaroni/Astana et Albanese/EOLO-Kometa) au dernier passage du Piccolo Stelvio à 34 km de l'arrivée.

L'Italien Davide Ballerini l'avait emporté l'an dernier succédant alors à Remco Evenepoel, victorieux en 2021.

Les Trois Vallées Varesine à Varèse (1.Pro) et le Gran Piemonte (1.Pro) sont encore au programme mardi et jeudi en Italie avant le Tour de Lombardie (WorldTour) samedi, dernier Monument de la saison.