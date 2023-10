Coronavirus - La France lance une nouvelle campagne vaccinale contre le Covid-19

"Le virus circule, chacun de nous peut voir des cas autour de lui. L'épidémie, elle est là", déclarait mi-septembre à l'AFP le ministre de la Santé Aurélien Rousseau pour justifier cette décision d'accélérer le dispositif.

Initialement, la vaccination anti-Covid devait s'effectuer en même temps que celle contre la grippe, à partir du 17 octobre. Mais le virus s'est une nouvelle fois invité dans le calendrier de la rentrée, après avoir resurgi au cœur de l'été.

Face à cette situation, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a recommandé mi-septembre "l'accès au rappel vaccinal dès que possible" pour les plus à risque.

La vague estivale est "encore en phase de plateau probablement, ou de croissance", a ainsi jugé le virologue Bruno Lina, un membre du Covars, alertant aussi sur un "taux d'incidence chez les personnes âgées en augmentation dans certaines régions".

Et, vu que "l'année dernière, la première vague de circulation, en octobre, a été suivie d'une deuxième en décembre-janvier, il faut s'attendre de nouveau à une reprise épidémique pendant la période hivernale", a-t-il prévenu.

La campagne vaccinale cible essentiellement les plus de 65 ans, les personnes fragiles, atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d'Ehpad ou encore les individus au contact de personnes fragiles.

Toute autre personne souhaitant un rappel peut y prétendre gratuitement, à condition de respecter un délai de six mois après sa dernière injection ou infection au Covid.

Cette vaccination peut être réalisée en ville, par un médecin, un pharmacien, mais aussi un infirmier, une sage-femme, ou même un dentiste.