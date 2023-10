Disparition de Lina: le parquet de Strasbourg s'attend à de longues investigations

Un peu plus d'une semaine après la disparition de la jeune fille le 23 septembre, l'enquête a pris dimanche une dimension criminelle avec l'ouverture d'une information judiciaire "contre X" pour "enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de sept jours".

Il s'agit d'"un changement de cadre procédural" marquant "une nouvelle phase de l'enquête qui s'oriente désormais vers des investigations de longue haleine", a indiqué dans un bref communiqué la procureure, Yolande Renzi.

"A ce stade, il n'a été réuni aucune charge contre quiconque, aucune piste n'étant écartée ni privilégiée", a ajouté la magistrate.

Le parquet de Saverne, jusqu'alors compétent, s'est dessaisi dimanche au profit de Strasbourg où deux juges chargés d'instruire l'affaire ont été désignés.

Samedi et dimanche, après une semaine d'intenses mais infructueuses recherches dans la région de Plaine, commune du Bas-Rhin d'où Lina est originaire, l'enquête avait semblé prendre un nouveau tournant avec des fouilles dans une maison de ce village dont l'occupant, un homme d'une quarantaine d'années, a également été auditionné.

Mais selon une source proche du dossier, ni l'inspection du logement -- mené notamment par des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) -- ni l'audition n'ont apporté d'éléments probants, entérinant l'absence pour l'heure de piste sérieuse dans cette enquête qui semble au point mort.