Elections en RDC - Le docteur Denis Mukwege se déclare candidat aux élections présidentielles en RDC

Attendu par ses sympathisants pendant plusieurs heures, le gynécologue a pris la parole vers 15h30 (14h30 à Kinshasa). "Depuis une dizaine d'années au travers de nombreuses associations et personnalités, les Congolais m'exhortent à me présenter à leurs côtés en tant que candidat à la présidentielle. Je me suis longtemps retenu de répondre à ces appels car il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une telle responsabilité de manière hasardeuse", a expliqué le docteur.

Il a ensuite exposé sa vision du pays et de la politique évoquant une "crise existentielle" et un État "qui est la risée de notre continent malgré un potentiel incommensurable de développement".

Le docteur Mukwege, gynécologue célèbre pour son engagement en faveur des femmes congolaises victimes de violences sexuelles dans l'est du pays, avait fait savoir qu'il préparait une "adresse importante". Celui que l'on surnomme "L'homme qui répare les femmes", lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2018 pour son engagement contre les violences sexuelles, est une voix critique du régime du président Tshisekedi depuis plusieurs années. Il avait toutefois refusé de se présenter aux élections présidentielles de 2018.

Les candidats ont jusqu'au 8 octobre pour déposer leur candidature au siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) à Kinshasa.

Les élections auront lieu le 20 décembre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo briguera un second mandat lors de ce scrutin qui sera couplé aux élections législatives, provinciales et municipales.