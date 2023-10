Le président de l'Antwerp World Diamond Centre démissionne

M. Gotlib a été élu président de l'AWDC en 2022. Selon une source proche du dossier, sa démission serait liée à des désaccords au sein du conseil d'administration sur la gestion des diamants russes. Toujours selon cette source, les membres du conseil d'administration estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés sur le projet d'embargo sur les diamants russes que le G7 s'apprête à mettre en place.

La Belgique a longtemps été réticente à l'idée de sanctionner les diamants russes, le centre mondial du négoce du diamant brut et poli se trouvant sur son territoire, à Anvers. On recherchait un mécanisme inébranlable pour tracer les diamants et ainsi empêcher que les pierres précieuses russes ne se retrouvent sur le marché des pays du G7 (Etats-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Japon) et de l'UE.

Le dispositif est presque prêt désormais. Devant le gratin de la joaillerie réuni mi-septembre dans le cadre de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York, Alexander De Croo a invité les parties prenantes à faire aboutir l'initiative. "Les diamants russes symbolisent désormais la guerre et les violations des droits humains", a insisté le Premier ministre. La plupart des producteurs de diamants ont réagi avec consternation à la proposition de De Croo.