Le secteur de la santé se mobilisera mardi pour dénoncer la situation de son personnel

"À l'heure des dernières négociations pour le budget 2024", les syndicats, en front commun, déposeront une "to-do list", une liste de tâches à réaliser, au cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, et destinée à tous les membres du gouvernement. Les syndicats entendent, ainsi, dénoncer la pénurie structurelle de personnel et les conditions dans lesquelles celui-ci évolue.

Après deux manifestations, à la fin du mois de janvier et en juin 2023, les organisations syndicales ont été reçues dans les cabinets de M. Vandenbroucke et du ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, mais sans avancée concrète, a indiqué l'ACV-CSC.

"Nous avons été écoutés, mais toujours pas entendus", s'est indigné Sébastien Robeet, secrétaire national à la Centrale nationale des Employés (CNE). "Il faut des décisions."

Dans cette liste de choses à faire, les syndicats demandent, entre autres, un refinancement. "Ils doivent investir dans nos soins de santé. Il est urgent d'avoir plus de personnel sur le terrain", a soutenu Éric Dubois, secrétaire national à la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGLSB). "Les travailleurs et travailleurs de ces secteurs méritent beaucoup plus de reconnaissance."