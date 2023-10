Ligue des Champions - Lourdement battu par le Barça, l'Antwerp a l'occasion de se reprendre contre le Shakhtar

Battu sur un score de forfait à Barcelone (5-0) pour ses grands débuts dans la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'Antwerp a l'occasion de se relancer. Mais pour cela, le 'Great Old' devra retrouver le chemin des filets: après la défaite à Barcelone, les troupes de Mark van Bommel ont enchainé trois partages sur le même score, 0-0, contre le RWDM et La Gantoise à domicile puis à Malines samedi.

Le Shakhtar, qui joue ses matchs européens à domicile à Hambourg à cause de la guerre, a également été battu en ouverture, 1-3 par Porto. L'équipe entraînée par Patrick van Leeuwen ne respire pas non plus la toute grande forme, avec une défaite 1-2 contre Vorskla en championnat le week-end passé qui fait suite à un partage 1-1 à Rukh Lviv.

Porto et Barcelone s'affronteront à 21h00 dans l'autre match du groupe.

La deuxième journée de la Ligue des Champions proposera quelques belles affiches. Mardi, le choc Naples/Real Madrid (groupe C) attirera tous les regards. Dries Mertens et Galatasaray rendront visite à Manchester United dans le groupe A. Leandro Trossard et Arsenal seront attendus par Lens dans le groupe B, qui verra aussi un duel entre le PSV Eindhoven de Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen et le FC Séville de Dodi Lukebakio.

Mercredi soir, Loïs Openda et Leipzig défieront Manchester City et Jérémy Doku dans le groupe G. L'Atlético Madrid d'Axel Witsel recevra Feyenoord dans le groupe E. Le difficile groupe F verra s'opposer le Borussia Dortmund et l'AC Milan d'un côté et Newcastle et le Paris Saint-Germain.