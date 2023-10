L'UEFA impose les premières normes minimales pour le football international féminin

Le cadre a été approuvé par le Comité exécutif de l'UEFA en juin. Pour la mise en œuvre des plans, 22 millions d'euros seront mis à disposition, soit 100.000 euros par an et par fédération, jusqu'en 2028.

Désormais, l'entraîneur principal doit être titulaire d'un diplôme de licence professionnelle de l'UEFA ou d'un diplôme de niveau équivalent. Au moins un médecin d'équipe et deux physiothérapeutes doivent être présents lors de tous les entraînements et matches des équipes nationales féminines.

Un hébergement de qualité doit être garanti à proximité des terrains d'entraînement et des stades, et les déplacements des équipes doivent suivre l'itinéraire le plus rapide possible. Les équipes féminines doivent avoir accès aux installations d'entraînement nationales, y compris à des équipements de haute qualité et à des terrains entretenus de manière professionnelle. Enfin, un accord doit être conclu entre les joueuses et la fédération en ce qui concerne la rémunération, les congés parentaux et de maternité, et la lutte contre la discrimination.

Il n'est pas encore question d'introduire l'arbitrage vidéo dans toutes les rencontres internationales de football féminin. La semaine dernière, les Red Flames en ont payé le prix lors du match de la Ligue des Nations contre l'Écosse, la semaine dernière (1-1). Sophie Howard a égalisé dans les derniers instants de la tête, alors qu'elle était hors-jeu, mais sa position irrégulière n'a pas été signalée par l'arbitre.