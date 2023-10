Plus de 15.000 emplois perdus dans des faillites cette année

Le nombre de faillites est en hausse au nord et au sud du pays alors qu'il recule à Bruxelles. En Flandre, on évoque un record absolu de 4.648 faillites entre janvier et septembre (+10,9%) alors qu'en Wallonie, 1.944 faillites ont été prononcées (+23,5%). Dans la capitale, une baisse de 11,4% est observée, à 1.196 faillites.