Région bruxelloise - Bientôt un green deal spécifique pour encourager le recours aux voitures partagées

Cet accord entre le gouvernement, la société et le monde des affaires devrait, selon eux, rendre le covoiturage à Bruxelles plus important, plus durable et plus inclusif.

A la fin de l'an dernier, plus de 5 % des ménages bruxellois avaient souscrit à un système d'autopartage. Cela représente 50.178 utilisateurs actifs de l'autopartage dans la région de Bruxelles, soit 47 % de plus que l'année précédente.

Le Green Deal rassemble des experts de différents secteurs : gouvernements, fournisseurs, entreprises et organisations travaillant avec des groupes cibles vulnérables. Les signataires s'engagent à prendre des mesures pour rendre l'autopartage à Bruxelles plus important, plus inclusif et plus durable.

Grâce à des ateliers, des académies et des réunions plénières, les signataires auront l'occasion de partager et d'échanger leur expertise. Les ASBL Autodelen.net et AMT Concept coordonnent le Green Deal en collaboration avec Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité.

Le Green Deal durera trois ans: il commencera début 2024 et se terminera fin 2026.

En juin, Bruxelles Environnement a d'ailleurs déjà lancé un appel à projets pour les signataires potentiels du Green Deal. 400 000 euros seront consacrés à des projets pilotes visant à rendre l'autopartage plus inclusif. Les lauréats de cet appel seront annoncés prochainement.

Le Green Deal Inclusive Carsharing recherche au moins 50 communes, entreprises et/ou organisations ayant une expertise en matière d'inclusion, de durabilité, de mobilité, ... par le biais de leurs activités commerciales ou publiques. Les parties intéressées peuvent poser leur candidature sur le site www.inclusivecarsharing.be. Le Green Deal sera officiellement signé le 6 février 2024.