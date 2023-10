Un outil pour demander de l'aide au CPAS en ligne

"CPAS Online" a été développé par le SPP Intégration sociale en collaboration avec Smals, grâce à un budget de 360.000 euros libérés en 2021 dans le cadre du Plan de relance européen. Il offrira aux citoyens une voie d'accès supplémentaires aux CPAS. Ceux-ci pourront ainsi introduire leur demande soit de manière électronique via le nouveau site, soit de manière classique en se rendant auprès du CPAS de leur commune. L'outil soulagera par ailleurs les travailleurs sociaux des CPAS, en allégeant la charge de travail que représente l'enregistrement manuel des nouvelles demandes d'aide.

"Le premier pas vers le CPAS, et dès lors vers la demande d'aide, est souvent le plus dur à franchir. Encore trop de personnes, des étudiants, des travailleurs, des indépendants, n'osent pas pousser la porte d'un CPAS, et se privent dès lors d'un potentiel soutien leur permettant pourtant d'affronter leurs difficultés. Avec 'CPAS Online', le premier contact avec le CPAS pourra être réalisé de chez soi, en toute sérénité. Ce faisant, le nouvel outil deviendra un instrument de lutte contre le non-recours aux droits, dont le gouvernement a fait l'une de ses priorités. Et ce d'autant que le formulaire en ligne proposé a été travaillé et validé par des experts du vécu afin d'en garantir son accessibilité et sa compréhension pour et par tous", a expliqué Mme Lalieux dans un communiqué.