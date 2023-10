Binche-Chimay-Binche - Arnaud De Lie, 6e: "J'ai été retardé par une chute dans la finale"

"Il y a une chute à deux kilomètres de l'arrivée et j'ai perdu le contact", a expliqué Arnaud De Lie. "Je n'ai pas pensé directement que c'était fini car, si on pense comme ça, c'est toujours fini. J'avais encore Alec Segaert et Cedric Beullens qui ont fait un gros travail mais les coureurs à l'avant roulaient aussi vite que nous. C'est vraiment dommage, cette chute, j'ai aussi failli tomber. Mais c'est la course, hélas. Je pense que je pouvais gagner. Je disputerai Paris-Bourges et ensuite Paris-Tours et je veux profiter de ma bonne condition".

Arnaud De Lie a salué cette course binchoise de fin de saison. "Ce n'est qu'une course de classe 1.1, mais quand tu parles avec tous les coureurs, tout le monde aime bien Binche. C'est une arrivée un peu mythique, il y a toujours du spectacle. Nous avons roulé à fond toute la journée. Je n'ai pas pu disputer le sprint, hélas. Je pense que toutes les courses sont bonnes à prendre, quand on est en forme et que l'équipe te fait confiance pour gagner, quelle que soit la course, il faut la gagner".

Après Paris-Bourges jeudi et Paris-Tours dimanche, Arnaud De Lie terminera sa saison avec les six étapes du Tour de Guangxi en Chine du 12 au 17 octobre.