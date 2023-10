Binche-Chimay-Binche - La Britannique Pfeiffer Georgi l'emporte sur les pavés binchois

La championne de Grande-Bretagne a devancé dans un sprint à deux l'Autrichienne Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), 2e. Déjà 3e l'an dernier, la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X) complète le podium.

Le peloton est longtemps resté groupé, malgré le vent et les routes parfois étroites en première partie de course et s'est présenté, compact, à l'entrée du circuit local (km 74,8).

Une accélération de la formation DSM-Firmenich, très déterminée, à l'approche du premier passage sur la ligne d'arrivée, a étiré le peloton et créé quelques cassures. DSM a de nouveau sonné la charge à l'approche du deuxième et avant-dernier passage de la ligne d'arrivée, isolant un groupe de neuf coureuses dont Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck), à 19 kilomètres du but.

Ce groupe, rejoint par Miek Dockx et la championne de France Victoire Berteau, est passé encore sur la ligne d'arrivée avec une centaine de mètres d'avance sur le peloton.

Dans le dernier tour, dix coureuses ont fini par prendre les devants dans la côte pavée de la Pépinière. Christina Schweinberger et Pfeiffer Georgi se sont extraites aux 500 mètres. L'Autrichienne a lancé le sprint sur les pavés de la Grand-Place de Binche avant de se faire remonter par la Britannique de 23 ans.

Pfeiffer Georgi signe à Binche son 6e succès en carrière, le 4e de sa saison après son titre national, ainsi que des victoires dans A Travers le Westhoek et la classique Bruges-De Panne. Elle succède au palmarès de Binche-Chimay-Binche à la Néerlandaise Lorena Wiebes.