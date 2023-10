BNXT League - Le président de Liège François Ancion assume: "Ce n'est pas une décision émotionnelle"

François Ancion a cependant confirmé à l'Agence Belga que la décision avait été prise directement depuis Miami par Ernie Cambo, le Floridien devenu propriétaire du club liégeois il y a près de 10 mois. "Ce n'est pas une décision émotionnelle, prise à chaud, mais plutôt la conséquence d'un constat que Monsieur Cambo a fait depuis sa reprise du club voici plusieurs mois et ce, après discussion avec certains joueurs et membres du staff", a expliqué François Ancion. "Nous avons conscience des remous que cela engendre. La ligue a été prévenue et les procédures internes prévues par celle-ci seront activées.'

Un score de forfait sanctionnerait l'absence des joueurs liégeois le 28 octobre à la Lotto Arena. Mais la ligue a d'ores et déjà annoncé que si le club principautaire devait persister dans son intention au-delà du 10 octobre, il ne bénéficierait pas du point de la défaite, serait frappé d'une amende de 2.500 euros et serait surtout exclu des playoffs.

"La rencontre à Anvers a été choisie non pas en fonction de l'adversaire mais bien du calendrier", a précisé encore François Ancion. "Nous jouons samedi à Louvain mais cette date était trop rapprochée. Par respect pour le club de Louvain au niveau de l'organisation des VIP et pour des raisons de logistique au niveau du traiteur, nous avons choisi la rencontre suivante. Il se fait qu'elle tombe à Anvers".

Une rencontre que Liège a décidé de ne pas jouer pour protester contre un arbitrage "tendancieux" dont il se dit victime.