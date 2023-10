Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine nettement sous les 3.500 points, arGEN-X en tête

AB InBev (50,59) valait 0,90% de moins que lundi, KBC (57,40) et Ageas (37,13) reculant de 1,37 et 0,80%, Ackermans (140,20) et D'Ieteren (154,50) de 1,27 et 1,47%, Aperam (27,15) et Umicore (21,39) de 0,51 et 1,70%.

L'intention de MDxHealth (0,222) de quitter Euronext Bruxelles devait faire plonger le titre de 20%, écart ramené à 12,2% tandis que Onward Medical (3,60) et Oxurion (0,0012) chutaient de 9,1 et 7,7%, Biosenic (0,10) et Sequana Medical (2,82) de 7 et 3,7% alors que Nyxoah (6,92) et Celyad (0,628) regagnaient 3,3 et 2,6%.

Atenor (9,52) plongeait également de 18,6% supplémentaires, Unifiedpost (2,115) et Xior (25,70) abandonnant 11,9 et 3% tandis que des pertes de plus de 2% étaient relevées en EVS (26,55), Ontex (6,78), Banimmo (3,50), Montea (65,10) et Recticel (8,86) notamment, Orange Belgium (14,00) se distinguant par une hausse de 2%.

Shurgard (35,20) reculait quant à elle de 3,9% pour une baisse de 2,4% compte tenu de son détachement de coupon.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0470 USD, contre 1,0485 dans la matinée et 1,0510 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.080 euros, en progrès de 80 euros.