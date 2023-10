Budget: la Ligue des familles appelle à concrétiser les engagements pris depuis 2019

L'argumentation de La Ligue des familles porte principalement sur trois points: les congés pour les parents, la gratuité des fournitures scolaires en 3e et 4e primaire et les temps de trajet en bus scolaire pour les enfants de l'enseignement spécialisé.

"Le gouvernement fédéral s'était engagé en 2020 à réformer les congés pour les parents dans le sens de plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Quatre ans plus tard, outre l'allongement du congé de paternité, les parent n'ont vu aucune amélioration de leurs régimes de congé: au contraire, les crédits-temps ont été rabotés", fustige l'association.

Cette dernière appelle, à terme, à un congé parental rémunéré à hauteur de 100% du salaire et propose une étape intermédiaire avec un premier mois de congé parental à 1.500 euros net. La Ligue des familles souhaite également voir la condition d'ancienneté (minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise) disparaître.

Autre point relevé par l'association: les frais scolaires. "La gratuité scolaire a avancé en maternelles, puis en 1re et 2e primaire depuis cette année, mais pour les enfants à partir de la 3e, plus rien n'est prévu", regrette-t-elle.

Enfin, la Ligue des familles estime qu'il est "indispensable de dégager de nouveaux budgets pour démultiplier les circuits et raccourcir les trajets" dans le cadre du transport scolaire des enfants de l'enseignement spécialisé et de procéder à un "investissement à hauteur de 16,5 millions d'euros".