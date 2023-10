Crise de l'accueil - Le task force chargée de trouver des places d'accueil se reverra la semaine prochaine

La Belgique dispose actuellement de 34.000 places d'accueil pour les demandeurs d'asile. Mais, en raison d'un nombre important d'arrivées, il n'est pour le moment pas possible d'offrir une place à tous les demandeurs dans le réseau Fedasil.

La secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor a présenté un "plan hiver" et une task force a été créée afin de trouver 2.000 places. Celle-ci rassemble, outre les ministres fédéraux concernés, différentes instances comme Fedasil, la Défense, le centre de crise national, la SNCB et la Régie des Bâtiments.

La première réunion s'est tenue mardi après-midi. Celle-ci fut "positive", selon plusieurs sources. De nombreuses propositions ont été mises sur la table. Il s'agit à présent de les étudier, tant sur les plans budgétaire que juridique et logistique.