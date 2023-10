FWB: un nouveau mode de financement pour les écoles supérieures des arts

Le nouveau mécanisme objective dès lors les critères de financement et clarifie les clés de répartition dans le cadre des principes prévus par la loi du Pacte scolaire.

Le coût de la formation des étudiants en ESA fluctuant selon les disciplines enseignées et le matériel (parfois fort coûteux) nécessaire, le décret prévoit un financement forfaitaire propre par étudiant en fonction de trois domaines distincts: les arts du spectacle et techniques de diffusion, la musique et les arts plastiques et visuels, et enfin le théâtre et la danse.

Comme prévu dans l'accord de majorité, le nouveau décret plafonne par ailleurs les droits d'inscription que peuvent réclamer les ESA à leurs élèves.

Ceux-ci ne pourront à l'avenir plus dépasser le minerval actuellement appliqué dans les universités, soit 835 euros.

Approuvé à l'unanimité mardi en commission, le texte devrait définitivement être validé en séance plénière ce mois d'octobre encore.