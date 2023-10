JO 2024 - Plusieurs stars NBA, dont Kevin Durant et Stephen Curry, veulent participer aux Jeux

"Je disputerai les Jeux Olympiques l'an prochain", a ainsi déclaré Durant (Phoenix), médaillé d'or à Londres en 2012, à Rio de Janeiro en 2016 et Tokyo en 2021, cité par la NBA. "Je veux certainement en être, je veux absolument faire partie de l'équipe", a ajouté Curry (Golden State), pour qui ce serait une première.

Champion olympique en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres, LeBron James est également intéressé, même si cela dépendra de son état de forme. "Vu les joueurs que nous avons ici, je ne pense pas qu'il y aurait trop de contraintes physiques", a confié le joueur des Lakers. "Je n'aurais pas grand-chose à faire. Prendre quelques rebonds, effectuer quelques passes, défendre et contrer quelques tirs. Mais nous verrons bien ce qu'il se passe."

Selon le site de la NBA, Bam Adebayo a déclaré qu'il était attaché à l'équipe tandis que DeMar DeRozan, Devin Booker, Bradley Beal, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Khris Middleton, Julius Randle, Zach LaVine, Aaron Gordon, Fred VanVleet et Brook Lopez ont indiqué qu'ils joueraient si on leur demandait. Kyrie Irving a affirmé la même chose lors de la journée média de Dallas la semaine passée et Draymond Green a déjà indiqué qu'il voulait recevoir une nouvelle opportunité olympique.

Les Etats-Unis ont remporté les quatre derniers titres olympiques, mais restent sur une quatrième place aux récents Mondiaux, organisés en Indonésie, au Japon et aux Philippines.