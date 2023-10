La CGSP RTBF dépose un préavis de grève pour dénoncer les contrats précaires

Le personnel du site de la RTBF de Liège s'arrêtera de travailler le mardi 10 octobre pour "marquer son indignation face l'impuissance de la RTBF à trouver des solutions justes et attractives pour ses salariés, et son incapacité à garder ses talents", indique mardi la Centrale générale des services publics (CGSP) dans un communiqué. Cette dernière a d'ailleurs déposé un préavis de grève à durée indéterminée dans ses ailes bruxelloises et wallonnes. Le syndicat dénonce notamment une politique de gestion des ressources humaines qui a atteint ses limites et qui "choque profondément le personnel", notamment concernant le licenciement d'une monteuse à Liège.