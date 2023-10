La FWB modernise son cadre législatif sur les bibliothèques publiques

À la suite de deux évaluations menées respectivement en 2016 et 2021 et après une concertation des acteurs, le nouveau décret ambitionne de simplifier et de moderniser la législation d'application pour les bibliothèques et stimuler leur action en faveur de la lecture publique.

La FWB compte actuellement 162 bibliothèques publiques et 4 itinérantes. Celles-ci prêtent quelque sept millions de livres par année à quelque 600.000 usagers.

Le nouveau décret offre d'ailleurs une reconnaissance formelle aux opérateurs itinérants, ainsi qu'aux activités de médiathèque et ludothèque. Il permet en outre aux acteurs du secteur de mener des actions de promotion de la lecture en prison.

Le texte a été approuvé mardi par la majorité PS-MR-Ecolo, appuyée par l'opposition PTB.

Aussi dans l'opposition, Les Engagés, qui avaient déposé tout une série d'amendements qui ont été rejetés par la majorité mardi en commission, se sont abstenus sur le texte.

Celui-ci reviendra ce mois encore en séance plénière pour une adoption définitive.