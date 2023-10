La tierce opposition de DPG contre Rousseau le 11 octobre devant le juge des référés

Le parquet de Flandre orientale avait confirmé, le 21 septembre, qu'une enquête avait été ouverte à la suite de remarques de Conner Rousseau à l'encontre d'agents de police à Saint-Nicolas, dans la nuit du 1er au 2 septembre. "Je me suis bien rendu dans ce café ce jour-là et j'ai discuté avec plusieurs agents. J'avais trop bu, mais dans mes souvenirs le ton de la discussion était plutôt plaisant et amical", avait alors réagi le président de Vooruit.

Le quotidien Het Laatste Nieuws (HLN) et la chaîne VTM avaient préparé un article et un reportage sur le sujet avec des passages issus du procès-verbal. Cependant, Conner Rousseau a obtenu une interdiction de publication en référé. DPG Media, la maison-mère de HLN et VTM, a ensuite introduit une tierce opposition contre le jugement, lui permettant ainsi de contester l'interdiction de "diffuser des documents ou des informations provenant du PV ou d'autres documents de l'enquête ou de l'instruction judiciaire en cours".

D'après la défense de Conner Rousseau, le procès-verbal "n'aurait été établi que plusieurs jours après les faits allégués, et encore sur instruction de personnes de la zone de police autre que celles qui étaient présentes au moment des déclarations alléguées elles-mêmes", selon l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Termonde.