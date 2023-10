Le secteur des soins de santé dépose une 'to-do list' au cabinet de Frank Vandenbroucke

Ces conditions de travail "dans l'urgence" avaient poussé le personnel du secteur à manifester en nombre en janvier et juin 2023, et avaient donné lieu à une rencontre entre les délégués et les cabinets des ministres de la Santé (Frank Vandenbroucke) et de l'Emploi (Pierre-Yves Dermagne). "Nous avons été écoutés, mais toujours pas entendus ! Il faut des décisions", a martelé le secrétaire national du non marchand à la CNE Sebastien Robeet, dans un communiqué.