Le Tadjikistan et le Kirghizstan en voie de régler leur différend frontalier

A l'issue d'une rencontre intergouvernementale lundi, le Kirghizstan et le Tadjikistan avaient annoncé via un communiqué laconique et identique la signature d'un "protocole", sans plus de précisions, un an après les derniers affrontements meurtriers entre ces deux ex-républiques soviétiques.

Mais mardi, plusieurs médias locaux dont les agences de presse privées kirghiz Akipress et tadjike Asiaplus, ont publié une vidéo où les chefs des services secrets kirghiz et tadjik, mandatés pour les négociations, s'expriment à la sortie de cette réunion.

"Le protocole fournit la base de la résolution de toutes les questions frontalières", a déclaré Kamtchybek Tachiev, le responsable kirghiz.

"La signature du protocole n°44 doit en principe lors de sa mise en oeuvre résoudre tous les problèmes qui constituaient auparavant la base des conflits à la frontière tadjiko-kirghize", a dit pour sa part Saïmoumine Iatimov, son homologue tadjik.

Les deux hommes se sont également dit confiants sur la signature prochaine d'un accord pour délimiter totalement la frontière, longue de près de 1.000 kilomètres, alors que le Kirghizstan et le Tadjikistan se basent sur différents documents approuvés sous l'Union soviétique.