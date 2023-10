Ligue des Champions - Arthur Vermeeren et l'Antwerp "gardent confiance" avant de recevoir le Shakhtar Donetsk

Pour le groupe, la médiatisation accrue nécessite "un peu d'adaptation, mais nous nous préparons calmement", a expliqué Vermeeren. "Cette attention supplémentaire nous motive à faire de notre mieux et à être plus performants. Nous ne sommes pas une équipe sous pression, en Ligue des Champions. C'est déjà très bien que nous y soyons."

À seulement 18 ans, Arthur Vermeeren joue un rôle de première importance dans le système du champion de Belgique. "Je comprends que les gens en parlent, mais on donne parfois trop d'importance à l'âge dans le football. Cela ne fait rien, d'avoir 18 ou 38 ans. Je ne vais pas me comporter différemment des autres joueurs."

Le Great Old connaît quelques difficultés à la finition, et n'a pas inscrit un but sur ses quatre derniers matches. "Cela a moins bien fonctionné", a admis Vermeeren. "Il y a souvent peu d'espace. Nous pensons que ce sera davantage le cas demain. Nous gardons confiance en nous, et les buts viendront."

La panne de but a d'ailleurs débuté lors du premier match de Ligue des Champions, perdu 5-0 à Barcelone. "Ce ne sont pas les matches les plus agréables, car on joue pour gagner, mais on peut en apprendre beaucoup, surtout en tant que jeune. Tout le monde a vu à quel point ça allait vite, par moments. Nous avons beaucoup à en apprendre en tant qu'équipe", a conclu le Diablotin.