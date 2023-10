Ligue des Champions - L'entraîneur du Shakhtar note des points communs avec l'Antwerp avant le match de mercredi

Patrick van Leeuwen, l'entraîneur néerlandais du Shakhtar Donetsk, a préfacé le match de Ligue des Champions contre l'Antwerp en soulignant des similitudes entre son équipe et le Great Old. "Nous nous sommes bien préparés et savons ce que l'Antwerp peut faire" a déclaré l'entraîneur, "mais nous nous battrons jusqu'au bout pour la victoire".