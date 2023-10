L'UBT-FGTB prône un secteur des transports équitable pour tous les travailleurs

Les priorités principales des travailleuses et travailleurs interrogés sont donc des salaires plus élevés (88%), moins de charge de travail (51%) et la sécurité de l'emploi (30%). Ils demandent également au syndicat de se concentrer principalement sur le dumping social. La moitié des répondants disent d'ailleurs y avoir été directement confrontés avec une baisse de salaire et des conditions de travail, des pertes d'emplois et des problèmes de sécurité.

La grande majorité (91%) estime également que le gouvernement ne prend pas suffisamment de mesures contre ce problème. Les personnes interrogées plaident donc pour davantage de contrôles et d'inspections, des sanctions plus lourdes et une législation plus stricte.

L'ancien chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn, présent lors du congrès, a pris la parole pour souligner les défis auxquels sont confrontés les syndicats des transports, en particulier avec la progression de l'intelligence artificielle. "Nous ne devons pas nous laisser battre par la haute technologie, mais plutôt en tirer avantage", a-t-il déclaré.