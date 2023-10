Près de 30 communes se mobiliseront contre la pollution lumineuse le 14 octobre

Pour cette édition de la Nuit de l'obscurité, 28 communes, parmi lesquelles Woluwe-Saint-Lambert, Dinant, Spa, Fauvillers et Montigny-le-Tilleul, organiseront des activités pour petits et grands.

Au bord du lac de Louvain-la-Neuve, par exemple, en plus de l'extinction de l'éclairage, une séance publique d'observation du ciel nocturne sera proposée. À Sambreville, l'Institution pour le Développement de l'Enfant et de la Famille (Idef) et le centre culturel de la commune (Crac's) animeront une "balade contée théâtralisée" dans la noue de Moignelée.

"C'est dans le but de faire prendre conscience du gaspillage énergétique qui a lieu chaque nuit et des impacts environnementaux sur la faune et la flore" que l'événement a été créé, est-il précisé dans le communiqué. "Ce que nous demandons, ce n'est pas la suppression totale des éclairages extérieurs, mais une attitude plus raisonnable et plus raisonnée en cette matière", a ajouté l'association.

Toutes les informations relatives à l'événement sont disponibles sur le site internet de l'association.