Un feu vert du gouvernement fédéral pour l'extension du palais de justice II de Nivelles

Offrant une superficie de 5.200 m2, l'extension du Palais de justice II de Nivelles comportera six nouvelles salles d'audience, plus une salle pour les référés, ainsi que des bureaux. Certains espaces seront mutualisés entre les différents services de la justice, actuellement répartis sur quatre sites différents à Nivelles. Cette extension, qui communiquera directement avec le palais existant, sera aussi un bâtiment "pilote" en matière de durabilité et d'économie d'énergie.