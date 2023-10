Une campagne pour augmenter le taux de vaccination contre les papillomavirus humains

L'asbl active dans le domaine de l'éducation et de la promotion de la santé sexuelle O'YES et le Comité des Élèves francophones (CEF) ont décidé de collaborer pour lancer une campagne de sensibilisation visant à augmenter la couverture vaccinale contre les papillomavirus humains (HPV), indique O'YES dans un communiqué mardi. "À l'heure actuelle, on compte moins de 50% des jeunes vaccinés en Fédération Wallonie-Bruxelles contre les HPV", déplore l'absl.