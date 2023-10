Une exposition gratuite au BELvue pour fêter les 125 ans de l'expédition antarctique belge

L'exposition, imaginée par la géographe et météorologue Jill Peeters, propose ainsi des solutions concrètes pour que chacun et chacune puisse contribuer à l'avènement d'un monde plus durable. "J'espère que cette exposition, qui mêle histoire et science, pourra éveiller les dernières consciences qui seraient encore sceptiques quant à l'urgence climatique", s'est enthousiasmé Henri de Gerlache, réalisateur et expert de l'expédition antarctique belge.

Au travers d'une scénographie mêlant documents, photos et objets provenant de l'expédition historique, l'exposition explore différents thèmes comme les enjeux qui entourent la recherche scientifique, autrefois comme aujourd'hui, la nécessité de protéger les baleines, l'avenir de l'Antarctique, ou encore les conséquences de la fonte des glaces jusqu'en Europe.

L'épopée scientifique belge, vieille de 125 ans, fut le tout premier hivernage sur le "Continent blanc". Dirigée par l'explorateur belge Adrien de Gerlache, cette expédition scientifique constitua la première expédition internationale d'envergure en Antarctique, et permit de rapporter de nombreuses données scientifiques encore utilisées aujourd'hui.

L'exposition gratuite ouvrira ses portes au public du 4 octobre au 4 février 2024.