Assises de Namur - L'accusé Francis Vandy était "un bon tireur"

Le directeur de l'amicale de tir de Beaumont, où Francis Vandy était inscrit depuis 2015 a été entendu. "Il faisait du tir sportif avec une arme de poing. Il est venu 40 fois en 2018 et, en 2019, 21 fois entre janvier et le jour des faits, le 28 août. Il était bon tireur et essayait de s'améliorer. Il s'attachait à faire des tirs groupés avec une arme de poing, un pistolet 22. Il avait sa place attitrée et venait en tenue de pêcheur, avec une parka de l'armée couleur kaki."

Le président Gorlée s'est étonné du fait qu'une démence fronto-temporale ait été diagnostiquée à l'accusé en 2010 et que, malgré cela, le médecin de Francis Vandy, reconnu invalide à 80%, a rédigé un certificat précisant que celui-ci était apte à pratiquer le tir.