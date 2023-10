ATP Pékin - Jannik Sinner bat Daniil Medvedev en finale à Pékin

Jannik Sinner a remporté mercredi le tournoi ATP 500 de Pékin, joué sur surface dure et doté de 3.633.875 dollars. L'Italien, 7e mondial et 6e tête de série dans la capitale chinoise, a battu en finale le Russe Daniil Medvedev, 3e mondial et 2e tête de série, en deux manches 7-6 (7/2), 7-6 (7/2) après 2 heires et 1 minute de jeu.