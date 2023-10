Climat - Le pape lance un nouveau cri d'alarme et appelle l'ONU à agir

Huit ans après la publication de son encyclique fondatrice sur l'écologie intégrale, "Laudato Si'", le jésuite argentin âgé de 86 ans déplore des réponses "insuffisantes alors que le monde (...) s'écroule" et s'approche d'un "point de rupture".

Intitulé "Laudate Deum" ("Louez Dieu"), ce nouveau document de 12 pages en espagnol et traduit en plusieurs langues appelle les grandes puissances à "reconfigurer le multilatéralisme" alors que les objectifs de réduction des émissions carbone semblent de plus en plus difficiles à atteindre.

Le chef de l'Eglise catholique insiste notamment sur la nécessité d'une transition énergétique "contraignante", sous forme d'un appel direct aux participants aux négociations sur le climat sous l'égide de l'ONU (COP28) qui se tiendront début décembre à Dubaï.

Dans cette exhortation apostolique de 73 paragraphes à la tonalité didactique, le pape insiste de nouveau sur les dégâts causés par "l'intervention effrénée de l'homme sur la nature" et fustige le " mode de vie irresponsable du modèle occidental", pointant notamment du doigt les Etats-Unis et la Chine pour leurs émissions de gaz à effet de serre.

Plus généralement, il déplore le fait que "la crise climatique n'est pas vraiment un sujet d'intérêt pour les grandes puissances économiques, soucieuses du plus grand profit au moindre coût et dans les plus brefs délais possibles".