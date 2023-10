Colombie: l'armée présente ses excuses pour avoir exécuté des civils

Selon la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), un tribunal spécial chargé d'enquêter sur les pires crimes commis pendant le conflit colombien, 6.402 civils sont morts dans le cadre de cette politique entre 2004 et 2008. Dans certains cas, les civils tués étaient revêtus de tenues de guérilla.

"Nous reconnaissons que des membres de l'armée ont commis des actes épouvantables qui n'auraient jamais dû se produire", a déclaré le patron de l'armée, le général Luis Ospina, lors d'une cérémonie à Bogota.

Les assassins et leurs complices ont "souillé la légitimité" de l'institution, a-t-il ajouté. "Nous présentons nos excuses les plus sincères et nous demandons pardon", a-t-il déclaré aux proches des victimes.

Cette pratique est l'un des plus grands scandales impliquant l'armée colombienne durant sa confrontation avec les guérillas d'extrême gauche.