Commission européenne: premier feu vert parlementaire pour Hoekstra et Sefcovic

Le social-démocrate slovaque Maros Sefcovic (S&D) a été auditionné mardi matin par la commission ENVI en vue de reprendre en main le Pacte vert européen, tandis que le chrétien-démocrate néerlandais Wopke Hoekstra (PPE), candidat au poste de commissaire à l'action pour le climat, l'avait été la veille.

Malgré leurs nombreux engagements pris devant les eurodéputés, ils n'avaient pu réunir la confiance des deux tiers des coordinateurs de groupes politiques, qui leur avaient soumis des questions complémentaires.

Leurs candidatures étaient apparues liées dès lors que les deux plus grandes familles politiques du parlement, le PPE (conservateurs) et le S&D (socialistes), avaient critiqué le candidat de l'autre famille, et qu'elles nécessitaient un soutien plus large que celui de la seule "coalition Von der Leyen" (PPE, S&D, Renew). Les Verts/ALE ont finalement soutenu les deux candidats.

Un vote final est attendu en plénière jeudi.