"Contextualiser le passé colonial doit se faire de façon inclusive", selon une chercheuse

Les autorités communales d'Etterbeek prévoient en effet de suivre les recommandations d'une commission ayant conclu qu'un travail de contextualisation était préférable à la simple suppression de ces signes coloniaux. La commission recommande "d'organiser annuellement un événement culturel, social et sociologique, pour éduquer aux enjeux coloniaux et décoloniaux. Cet événement sera organisé avec les académies des arts, le monde associatif et les écoles", explique le bourgmestre.

Les autres recommandations entendent opérer un travail de contextualisation de fond. Le collège désignera un groupe d'experts "le plus neutre possible" chargé de s'occuper de ce travail. "Ce groupe pourra ainsi déterminer quels signes sont concernés, avec quel niveau d'urgence et fournir des textes explicatifs", précise-t-il.

La chercheuse Marie-Sophie de Clippele encourage cette démarche: "La contextualisation est le minimum requis, que ce soit avec une plaquette, un QR code, ou encore une application intégrant un parcours", explique la chercheuse. Elle ajoute que d'autres options sont également possibles, comme "une cérémonie de commémoration symbolique ou la mise d'une autre statue portant de nouvelles valeurs en vis-à-vis de l'ancienne statue".

"Cependant, notre rapport sur la décolonisation de l'espace public à Bruxelles démontre surtout qu'un travail de réparation symbolique ne fonctionne que s'il est réalisé de manière inclusive (intégrant citoyens, riverains, et associations). "Des associations telle que 'Bakushinta' ou 'Change' sont notamment à même de participer à l'élaboration du travail de contextualisation" ajoute-t-elle.