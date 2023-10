Demande de condamnation de l'État belge pour non-respect de la relocalisation de migrants

Les conseils de la Ligue, Me Manon Libert, Me Tristan Wibault et Me Christophe Marchand, ont plaidé que l'État belge a commis une faute en ne respectant pas ses engagements de relocalisation de demandeurs d'asile que l'Union européenne lui imposait depuis 2015. Cette relocalisation avait été décidée à la suite d'une vague migratoire importante à laquelle ont dû faire face en première ligne l'Italie et la Grèce, portes d'entrée dans l'espace Schengen. Les pays européens s'étaient engagés à respecter un plan de répartition de 160.000 personnes depuis ces deux pays. D'après la Ligue, selon un rapport de la Commission européenne de septembre 2017, sur les 2.415 relocalisations imposées à la Belgique, celle-ci n'en a accueilli que 677.