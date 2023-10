ITF Reims - Joyeuse rentrée pour Van Uytvanck : "Contente de la manière dont j'ai essayé de jouer"

"Je suis très satisfaite", a expliqué Alison Van Uytvanck, 29 ans. "Je trouve que le niveau que je suis parvenu à produire était déjà très correct. Mon adversaire jouait vraiment bien. C'était sans doute mieux que ce que j'imaginais. Mon dos va bien. Je me sens évidemment un peu raide après ce match, et pas seulement au niveau du dos. 2h18 de jeu, cela peut compter. Je suis contente de la manière dont j'ai essayé de jouer au tennis. Il y a incontestablement des choses qui peuvent être améliorées, mais c'est également positif".

Quart de finaliste à Roland-Garros en 2015 et lauréate de cinq titres, Alison Van Uytvanck n'avait plus joué depuis sa défaite contre la Croate Petra Martic au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Linz, le 9 février. Elle sera opposée au deuxième tour à Reims soit à la Tchèque de 22 ans Anna Siskova (WTA 236), tête de série N.5, soit à la Russe Marina Melnikova (WTA 643), 34 ans, issue des qualifications.

"Je connais un peu Melnikova", a ajouté la Belge, 76e mondiale au moment de son arrêt "L'autre, pas du tout. J'irai donc certainement jeter un coup d'œil à leur match. Le but sera surtout de préparer mon corps. Cela fera un match supplémentaire, ce qui n'est que positif dans ma situation. C'est la raison de ma participation à ce tournoi. Et je me réjouis d'être à nouveau sur le court".