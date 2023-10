La Belgique, leader européen de l'investissement en R&D par rapport au PIB en 2021

La Belgique arrive en tête des dépenses en R&D en 2021 (3,43% du PIB), suivie de la Suède (3,4%), de l'Autriche (3,26%) et de l'Allemagne (3,13%). C'est également dans notre pays que l'augmentation a été la plus forte au cours de la dernière décennie, avec 1,26 point de pourcentage supplémentaire, devant la Grèce (+0,77 pp) et la Pologne (+0,68 pp).

Au total, 331 milliards d'euros ont été investis en R&D dans l'UE, soit 6,9% de plus que l'année précédente et 45% de plus que dix ans auparavant.

En raison d'un rebond du PIB en 2021 après la crise du coronavirus, la proportion des investissements rapportés à l'indicateur économique roi est toutefois en légère baisse, de 2,3% en 2020 à 2,27% en 2021. En 2019, avant la pandémie, ce rapport était de 2,23%.

Comparée à d'autres régions du monde, l'UE reste derrière la Corée du Sud, qui consacre 4,93% de son PIB à la R&D, les Etats-Unis (3,46%), le Japon (3,34%) et la Chine (2,41%).