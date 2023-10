La biennale des arts Europalia s'ouvre avec "L'Avant-garde en Géorgie" au Bozar

Cette année, le festival Europalia met à l'honneur l'art et le patrimoine géorgien en proposant une plongée dans un chapitre tombé dans l'oubli des avant-gardes européennes. L'exposition révèle cette période d'avant-garde géorgienne (1900-1936) à travers un large corpus d'œuvres (peintures, dessins, livres, films, photographies, décors de théâtre et de cinéma, etc.) principalement conservées en Géorgie. Des performances et des visites guidées accompagnent l'exposition pour permettre au public de se plonger encore davantage dans ces œuvres.

"Nous avons décidé de créer cette exposition lors d'un voyage en Géorgie il y a quelques années, où nous avons découvert des noms d'artistes dont nous n'avions encore jamais entendu parler. Cette exposition est une forme de rétablissement de l'Histoire, et permet de montrer une autre perspective sur les avant-gardes européennes", a souligné Eva Bialek l'historienne de l'art et coordinatrice d'Europalia.

L'exposition propose de découvrir l'avant-garde géorgienne dans toute sa diversité, mêlant traditions du pays et influences d'Orient et d'Occident. Les visiteurs pourront admirer des œuvres issues de mouvements aussi multiples que le (néo-)symbolisme, le futurisme, le dadaïsme, le zaoum, le toutisme, l'expressionnisme, le cubisme ou encore le cubo-futurisme.

"C'est la première fois pour nous (géorgiens) qu'on amène notre patrimoine culturel au sein d'un événement européen d'une telle ampleur. D'une certaine façon, cela nous rapproche de l'Europe", s'est réjoui mercredi l'une des curatrices géorgiennes Nana Kipiani.

Tous les deux ans, le festival Europalia présente un projet artistique multiforme autour d'un pays ou d'un thème. Cette année, Europalia Georgia propose près d'une soixantaine d'événements interdisciplinaires (expositions, films, concerts, théâtre, danse) dans différents lieux culturels de Bruxelles et de toute la Belgique.