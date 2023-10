La FWB aidera les télés privées à améliorer leur accessibilité aux personnes déficientes

Dorénavant, cette obligation incombe aussi à tous les opérateurs privés nationaux qui totalisent plus de 2,5% des parts d'audience, soit les chaînes de RTL-Belgium et celles de Mediawan (AB3 et ABExplore).

Pour les aider dans cette mission, ceux-ci vont recevoir des fonds publics à hauteur de 14 millions au cours des quatre années à venir, a confirmé Mme Linard en réponse à une question en plénière du député Olivier Maroy (MR).

Ce dernier a voulu savoir si les plus petites chaînes telles que LN24 ou Canal Z pourraient également pourraient également bénéficier d'un soutien public similaire.

"Cette option est à l'étude", a répondu la ministre selon qui l'arrêté ministériel sur cette matière devrait être validé prochainement en 2e lecture en gouvernement.