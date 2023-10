La Semaine Numérique 2023 s'engage pour un web plus inclusif

"Quelques fameuses pionnières de l'informatique et du web sont des femmes. Pourtant, le web, à travers les réseaux sociaux et la programmation des algorithmes, exclut toute une partie de la population", note l'organisation. "Les femmes sont très peu actrices de ces technologies qui les invisibilisent ou les sexualisent, et la violence misogyne sur le web ajoute une touche encore plus sombre au tableau.