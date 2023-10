Le Fonds flamand de l'audiovisuel lance une action 1 ticket + 1 gratuit pour six films

Les six films proposés sont les suivants: "Will", "Het Smelt", "Holly", "J'aime la vie", "Here" et "Holy Rosita". L'action, valable en Flandre mais aussi à Bruxelles dans les cinémas Aventure, ainsi que les complexes UGC De Brouckère et Toison d'Or, débute pour chaque film une à deux semaines après sa sortie sur grand écran, du lundi au jeudi.

L'an dernier, la campagne avant participé au succès des productions flamandes, qui avaient enregistré le nombre record de 1.827.175 entrées dans les salles du pays. Durant l'action précédente, 43 cinémas répartis dans 30 localités avaient fourni ensemble 22.893 tickets gratuits. Les ventes de billets avaient doublé, voire triplé, à cette période par rapport au reste de l'année. Le VAF a dès lors réitéré l'expérience.