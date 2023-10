Les Belges à l'étranger - Un assist et un but pour Doku qui emmène Manchester City vers la victoire à Leipzig

Manchester City, qui avait le pied sur le ballon depuis l'entame de la rencontre, se procurait deux grosses occasions en l'espace de cinq minutes. Les deux venant des pieds de Foden sans pour autant réussir à faire mouche (14e, 19e). L'international anglais se faisait justice avec sa troisième tentative à bout portant puisqu'elle terminait au fond des filets pour permettre à City de prendre l'avantage (25e).

Le deuxième acte commençait de la plus belle des manières pour Leipzig et pour Loïs Openda, titulaire mais peu présent durant la première mi-temps. Lancé en profondeur, le Diable Rouge jouait sur sa vitesse pour passer Akanji et planter le but égalisateur grâce à un poteau rentrant (48e).

Les deux Diables Rouges de la feuille de match se croisaient presque sur le bord du terrain puisque Loïs Openda cédait sa place à Timo Werner à la 70e alors que Jérémy Doku montait sur le terrain pour Akanji deux minutes plus tard.

Les Cityzens débloquaient la situation et filaient vers la victoire dans les dernières minutes de la rencontre. Bien servi par Doku à l'entrée du rectangle, Alvarez décochait une frappe enroulée imparable (84e). Dans le temps additionnel, le Diable Rouge s'envolait en solo vers le but allemand et plantait un plat du pied pour assurer les trois points à son équipe (90e+2).