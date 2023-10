Les textes de six auteurs belges s'invitent au théâtre à Avignon

En plus de l'objectif de découverte et de diffusion, la Sabam et le Théâtre Transversal entendent favoriser l'échange d'expériences entre auteurs et leur offrir une visibilité en organisant des rencontres avec la presse et des partenaires du secteur.

"Quand on est auteur, et spécialement auteur de théâtre, il est difficile de trouver un public. Un public de lecteurs, un public de spectateurs, des amateurs, des professionnels. L'opportunité de voir son texte mis en scène par une troupe professionnelle, dans le cadre d'un théâtre ayant pignon sur rue à Avignon, est donc une chance inespérée", explique Patrick Delperdange dans un communiqué.