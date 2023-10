Ligue des Champions - Un duel de première importance pour l'avenir européen de l'Antwerp contre le Shakhtar

La lourde défaite concédée en Catalogne le 19 septembre a malheureusement marqué le début d'une série de quatre matches sans inscrire de but pour le Great Old. Contre le RWDM puis la Gantoise à domicile, et en déplacement à Malines, l'Antwerp n'a pas trouvé le chemin des filets, bien qu'il n'ait pas plus encaissé.

En conférence de presse, Arthur Vermeeren comme son entraîneur Mark van Bommel demeuraient confiants en la capacité des Anversois à marquer. En particulier contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, contre qui le milieu de terrain de 18 ans estimait que les espaces pourraient s'élargir et offrir plus de possibilités à ses coéquipiers offensivement.

Lors de la première journée, le Shakhtar a été dominé par Porto (1-3), en Pologne o ùl'équipe ukrainienne dispute ses matches à domicile. Si ni l'un ni l'autre ne veulent déjà parler d'une course à la 3e place, l'Antwerp et son adversaire disputeront néanmoins un duel décisif pour leur avenir européen, dès la 2e journée de la compétition, tandis que le Barça se rendra à l'Estadio do Dragaõ pour y rencontrer les Portugais.

Donetsk domine la compétition ukrainienne et compte 18 points en 9 rencontres, mais le club a essuyé un revers contre le Vorslka (1-2) le week-end dernier. L'Antwerp devra enrayer une série noire pour les clubs belges qui n'ont jamais réussi à battre le Shakhtar en Ligue des Champions, la confrontation la plus récente remontant à 2021-2022 et les défaites à domicile (3-5) et à l'extérieur (5-0) concédées par La Gantoise.