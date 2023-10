Météo - Un ciel changeant mais une après-midi au sec

En attendant, le mercure grimpera jusque 14°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 19°C dans l'ouest du territoire. Le vent sera modéré, voire plutôt fort en bord de mer. En soirée, le ciel continuera d'hésiter entre éclaircies et champs nuageux, ces derniers gagnant du terrain au fil des heures. Les minima atteindront 2°C en Ardenne et 14°C au littoral.

Jeudi, la grisaille des pigeons virevoltants se confondra avec celle des cieux, qui feront grise mine de grand matin. Le soleil reviendra apporter un peu de douceur durant l'après-midi, avec jusqu'à 12°C en Hautes Fagnes et 18°C dans l'ouest.

Vendredi, les nuages continueront de garnir le ciel, sauf au sud qui apercevra l'astre solaire dès ses premiers rayons. Le soleil finira par s'imposer dans le nord aussi en cours d'après-midi. Le thermomètre affichera alors des valeurs proches de 20°C dans le centre.