Près de 1.000 supporters du Standard en situation de handicap au stade de Sclessin

A cette occasion, près de 1.000 supporters en situation de handicap et provenant d'un peu moins d'une centaine de services et d'associations des quatre coins de la Wallonie ont ainsi pu assister à l'entraînement de l'équipe première du Standard, puis ont rencontré les joueurs pour une séance de photos et de dédicaces. L'après-midi, ils ont pu visiter le stade de Sclessin.